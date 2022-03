L'Ascoli corre verso i playoff ma oggi deve superare l'ostacolo Lecce, Sottil applica il turnover

ASCOLI - L'Ascoli prosegue la sua corsa verso i playoff ma questo pomeriggio dovrà superare in trasferta l'ostacolo Lecce che vanta il migliore attacco della serie B con Cosa e Strefezza fra i migliori marcatori della cadetteria. Mister Sottil, dopo il rocambolseco successo con il Crotone, applicherà il turnover in vista anche del prossimo match con il Frosinone. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Lecce - Gabriel, Gendrey, Calabresi, Tuia, Barreca, Helgason, Hjuland, Gargiulo, Strefezza, Coda, Listkowsky. All. Baroni

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Saric, Buchel, Caligara, Maistro, Bidaoui, Tsadjout. All. Sottil

Arbitra Abisso

