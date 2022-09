Ascoli, Leali fuori due mesi: frattura dell'ulna, serve l'intervento chirurgico

ASCOLI - Tegola sull'Ascoli Calcio: il portiere Nicola Leali, infortunato, starà fuori due mesi. Il suo ritorno in campo è previsto per novembre. L'infortunio si è verificato in seguito ad un contrasto di gioco fra l’attaccante veneto Tounkara e Nicola Leali: il portiere bianconero, durante la partita di campionato Ascoli-Cittadella (0-0) giocata al Del Duca, ha avuto la peggio.

L'intervento chirurgico

Il numero uno si è sottoposto a radiografia al polso che ha riscontrato la frattura dell’ulna sinistra. Nei prossimi giorni Leali si sottoporrà a intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’intervento ma dovrebbero aggirarsi sui due mesi.,