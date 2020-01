Ascoli, la sfida con Castori per iniziare bene il nuovo anno. Bianconeri con il lutto al braccio per ricordare Anastasi

Ultimo aggiornamento: 12:42

TRAPANI - Non è una partita come le altre quella di Trapani. E non solo perchè si torna in campo e si torna a lottare per i tre punti dopo la sosta di Natale. E' una partita dal significato particolare anche perchè nella panchina siciliana c'è mister Fabrizio Castori, tecnico che ha lasciato tanti ricordi anche ad Ascoli. Ma i bianconeri debbono guardare e pensare oltre e cercare un risultato positivo per dare forza alla propria classifica e per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. I bianconeri giocheranno con il lutto al braccio per la morte di Pietro Anastasi che gioco con l'Ascoli alla fine degli anni Settanta realizzando la centesima rete in serie A nella storica gara Juventus-Ascoli 2-3.LEGGI ANCHE:Queste le probabili formazioni: il via alle ore 15.TRAPANI 3-5-2 12 Carnesecchi; 38 Strandberg, 6 Scognamillo, 5 Buongiorno; 8 Candela, 39 Coulibaly, 5 Taugourdeau, 33 Moscati, 37 Grillo; 14 Biabiany, 32 Pettinari. A disp. 1 Dini, 22 Stancapiano, 4 Pagliaruolo, 16 Minelli, 8 Aloi, 17 Luperini, 28 Colpani, 9 Evacuo, 21 Scaglia, 11 Dalmonte. All. Castori.ASCOLI 4-3-2-1 33 Leali; 25 Gerbo, 2 Valentini, 15 Gravillon, 19 Padoin; 30 Brlek, 14 Piccinocchi, 7 Cavion; 38 Morosini, 17 Da Cruz; 9 Scamacca. A disp: 1 Lanni, 22 Novi, 4 Ferigra, 34 De Alcantara, 29 Maurizi, 35 Pinto, 37 Covic, 13 Scorza, 31 Matos, 21 Beretta. All. Zanetti.Arbitro Camplone di Pescara