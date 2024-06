ASCOLI Nonostante qualche prefica, in un contesto ambientale surriscaldato dopo la retrocessione in serie C e con un club ufficialmente in vendita, il patron dell’Ascoli calcio , Massimo Pulcinelli, è riuscito a iscrivere la squadra nel prossimo campionato di serie C. Dopo avere pagato gli emolumenti ai tesserati (mensilità di marzo e aprile scorsi) nella giornata di lunedì, ieri c’è stato l’ultimo passaggio.

L’Ascoli ha effettuato il pagamento dell’Irpef fino a marzo 2024 e Inps fino aprile 2024;il pagamento di Ires, Irpa e Iva per anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; l’Iva dei primi tre trimestri 2023. Ha atteso qualche ora in più del previsto in attesa di approfondire dalla Lega di serie C alcune tematiche legate al fisco, Delucidazioni che sono giunte nella tarda mattinata di ieri. Oltre ai pagamenti è stata allegata alla relazione anche la necessaria fideiussione bancaria. Il 17 giugno la Covisoc comunicherà l’esito dell’istruttoria formalizzata per l’autorizzazione finale.



Le spese



Complessivamente il patron Pulcinelli, tramite il suo fido direttore generale, Domenico Verdone, ha raccolto i circa due milioni di euro per l’iscrizione al campionato di serie C seguendo più canali. Il primo, la rinegoziazione dei contratti con i calciatori alla quale hanno aderito alcuni tesserati (ma non tutti). Il secondo, l’apporto di alcuni sponsor che hanno iniettato circa il 30% delle risorse necessarie all’iscrizione dell’Ascoli. In tal senso un plauso va fatto alle aziende Fainplast di Battista Faraotti, Pulitissima di Mariano Morosini, Magazzini Gabrielli dell’omonima famiglia e Ciam di Giuliano Tosti (una gradita new entry). La somma rimanente è stata coperta da Pulcinelli che lo aveva già annunciato all’indomani della retrocessione in serie C, nonostante molti non gli avessero creduto e fino all’ultimo istante hanno temuto per il peggio. La principale battaglia è stata vinta ma all’orizzonte se ne profilano altre due. Entro il 1° luglio andranno pagati gli emolumenti di maggio scorso ai tesserati (un milione di euro) ed entro il 1° agosto quelli di giugno scorso (un altro milione di euro), altrimenti scatta la penalizzazione in classifica. In totale due milioni da trovare o con la cessione dei gioielli di famiglia (Mendes su tutti) o con l’ingresso di nuovi soci o acquirenti del club. «Grazie alla sinergia tra il sottoscritto e l’attuale società bianconera, e con il fondamentale sostegno economico degli imprenditori locali, che ancora una volta hanno concretamente e fattivamente mostrato grande amore e interesse per le sorti del glorioso club bianconero, si è provveduto ad adempiere all’iter burocratico per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Sono felice che la società e patron Massimo Pulcinelli abbiano ottemperato alla scadenza, rispettando gli impegni presi con me e con la città. Ora si continuerà a lavorare sulla cessione della società, nell’ottica, anch’essa condivisa da tutti gli attori in campo, di garantire il miglior futuro possibile all’Ascoli calcio» afferma il sindaco Marco Fioravanti.



Il fondo Usa



Chiusa la partita dell’iscrizione si apre quella della cessione del club. Sulla trattativa che Pulcinelli sta conducendo in prima persona con un fondo d’investimento americano vige il massimo riserbo in virtù di un patto con molte clausole stilato fra le parti dopo l’avvio della due diligence. Da quel poco che trapela, nonostante alcune dicerie, il fondo Usa in questione non ha mai avuto esperienze nello sport. La scelta di investire su una squadra di calcio come l’Ascoli sarebbe infatti la prima adottata dal fondo che evidentemente pensa di potere avere un ritorno economico.