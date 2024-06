Iscrizione dell'Ascoli al campionato di serie C: ecco il via libera della Covisoc

ASCOLI - Non c'è stata suspence ma il via libera rapprrsenta sempre una soddisfazione: la CO.VI.SO.C., dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’Ascoli Calcio, in data odierna ha concesso ufficialmente al Club bianconero la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/25.