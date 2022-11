​Il grande cuore del Picchio: i calciatori bianconeri fanno visita ai ragazzi di Ascoli for Special

ASCOLI- Una bella iniziativa quella di cui si sono resi protagonisti i tesserati dell'Ascoli che, tre giorni fa (14 novembre), sono stati ospiti all'allenamento dei ragazzi di Ascoli for Special che si è svolto sul campo del Monterocco.

Mister Bucchi mattatore della seduta

L’allenatore di giornata è stato il tecnico dell’Ascoli Calcio Cristian Bucchi, presente con tutto lo staff tecnico e con una rappresentanza di calciatori bianconeri: Eric Botteghin, Marcel Buchel, Amato Ciciretti, Danilo Quaranta e Pedro Mendes. Presenti anche il Direttore Generale dell’Ascoli Domenico Verdone, il Direttore Sportivo Marco Valentini, il Club Manager Mirko Evangelista e i collaboratori del marketing Giancarlo Oresti, Leonardo Fontana e Fabio Monopoli. Il Club ha consegnato ai circa venti calciatori diversamente abili una maglia bianconera personalizzata prima di iniziare la seduta di allenamento: una partitella in famiglia fra due team misti di calciatori della prima squadra e calciatori di Ascoli for Special. A fare da arbitro l’allenatore Bucchi, che ha dispensato consigli a tutti i ragazzi. La lotteria dei calci di rigore ha concluso un pomeriggio di festa e divertimento, con la promessa di organizzare un nuovo incontro al Picchio Village in occasione di un allenamento della prima squadra.