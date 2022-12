Due giocatori dell'Ascoli convocati da Roberto Mancini per uno stage a Coverciano: ecco chi sono

ASCOLI - Sorpresa, anzi sorpressima. E grande soddisfazione in casa bianconera: Fabrizio Caligara e Samuel Giovane sono stati convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per lo stage, dedicato ai calciatori di interesse nazionale, in programma dal 20 al 21 dicembre 2022 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Di sicuro un prestigioso riconoscimento per i due calciatori e un attestato di valore per il lavoro svolto dallo staff tecnico e dall' Ascoli che hanno creduto e credono nelle potenzialità di entrambi i calciatori.