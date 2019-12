Il centrocampista Firenze e il fantasista Ciciretti offerti all'Ascoli

ASCOLI - Intorno al centrocampo deve girare il mercato bianconero, poi si potrà pensare al resto. In estate il direttore sportivo Antonio Tesoro aveva quasi portato in bianconero Marco Firenze, 26 anni, del Crotone: l’accordo per il prestito tra le due società c’era e l’agente della mezzala, il napoletano Vincenzo Pisacane aveva dichiarato, in un'intervista, che la sua amicizia con Tesoro faceva sì che il giocatore potesse giocare nell’Ascoli. Quando però la trattativa sembra sul punto di concludersi positivamente, ecco che Firenze si accasò alla Salernitana: uno scherzo che ha lasciato spiazzato il ds bianconero. Il giocatore di proprietà del Crotone però nella Salernitana non sta trovando spazio e per questo è stato di nuovo proposto all’Ascoli. Allora proprio il nome di Firenze è uno dei papabili. Pisacane è inoltre lo stesso agente di Amato Ciciretti, un altro giocatore che è stato proposto all’Ascoli.





