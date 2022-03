L'Ascoli a Ferrara impegnato contro la Spal per proseguire la marcia verso i playoff

ASCOLI - L'Ascoli è impegnato questo pomeriggio (ore 16,15) in trasferta a Ferrara contro lo Spal. L'obiettivo della squadra di mister Sottil è proseguire nella corsa playoff. L'allenatore bianconero può recuperare appieno capoitan Dionisi ma bisogna fare attenzione ai cartellini gialli per il gran numero di calciatori diffidati. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Spal - Alfonso, Dickmann, Capradossi, Meccariello, Celia, Da Riva, Esposito, Zanellato, Crociata, Melchiorri, Vido. All. Venturato

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Buchel, Saric, Paganin, Maistro, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA