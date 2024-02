Ascoli, con la Feralpi oggi (ore 14) non puoi fallire. La sfida salvezza si gioca al Garilli di Piacenza SEGUI LA DIRETTA

ASCOLI Un'intera tifoseria, un popolo, quello piceno, a trepidare al fianco della squadra che questo pomeriggio al Garilli di Piacenza si gioca una grossa fetta di Serie B. Chi sarà sugli spalti dello stadio emiliano e chi davanti la tv, tutti uniti da un'unica speranza: la salvezza. Una situazione quasi surreale quella che si è creata nell'Ascoli che nessuno avrebbe immaginato ad inizio stagione. Di fronte, con calcio d'inizio (ore 14), ci saranno Ascoli e FeralpiSalò due squadre che rappresentano realtà completamente diverse tra loro e club diversi.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Probabili formazioni



Le realtà

Ascoli rappresenta una regione, è una delle società più vecchie della Serie B, ha una grande storia calcistica alle spalle. La FeralpiSalò vive invece la prima esperienza in cadetteria, pochi tifosi al seguito per un vissuto non basato sul calcio ed il club ha appena 14 anni di vita. Due realtà completamente diverse che però si contendono lo stesso obiettivo, vincere oggi e conquistare poi la salvezza. In casa gardesiana c'è un ascolano doc cresciuto con i colori bianconeri nel cuore il direttore sportivo Andrea Ferretti di soli 27 anni. Ma le emozioni oggi le dovranno regalare i giocatori sul campo, i bianconeri sono chiamati a disputare una grande partita perché l'avversario ha dato filo da torcere a tutti, gioca un buon calcio ed è grintoso. La storia, la tifoseria hanno il loro grande peso a livello di morale e spinta, ma in campo vanno undici ragazzi che indossano quella maglia bianconera che va difesa a tutti i costi, contro qualsiasi avversario.

Le sensazioni

Tutto pronto quindi per questa sfida dalla mille sensazioni ed emozioni.

Ancora out

L' Ascoli da giovedi si trova nel ritiro emiliano, Fabrizio Castori probabilmente apporterà qualche variante soprattutto a centrocampo, deve scegliere perché con la mediana a tre sono solo tre i centrocampisti da mandare in campo. Recuperato del tutto Fabrizio Caligara, torna disponibile Luca Valzania che ha scontato la squalifica. Restano invariati gli esterni così come la difesa. Davanti Mendes guiderà l'attacco da scegliere il compagno di reparto. Ma a prescindere da chi giocherà, sperando che le scelte del tecnico siano quelle giuste anche nel corso della gara, i ragazzi dovranno cercare di portare a casa i tre punti, per poi prepararsi ad affrontare martedì prossimo al Del Duca il Brescia. Intanto l' attaccante Ilja Nestorovski seguirà la gara dei suoi compagni da Cesenatico dove si trova per rimettersi in sesto dopo l infortunio muscolare che non gli sta permettendo, ormai da settimane, di poter essere utile alla causa bianconera. L'apporto del macedone sarebbe stato molto utile in questa fase del campionato, resta il solo Pedro Mendes a cantare e portare la croce lì davanti, tra l' altro anche lui non è al meglio.

È rimasto a casa anche il difensore Riccardo Gagliolo che da quando è arrivato ha giocato solo una manciata di minuti per poi bloccarsi a causa di uno stiramento muscolare. In casa dei Gardesiani non ci sarà il giovane bomber scuola Juve Mattia Compagnon, ma la squadra allenata da Zaffaroni va comunque affrontata con la massima attenzione perché in organico ci sono giocatori bravi tecnicamente che possono mettere in difficoltà chiunque.