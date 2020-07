Esame severo a Cittadella: Ascoli, una serie positiva da allungare

ASCOLI - Al Tombolato, questa sera l’Ascoli cercherà di proseguire il cammino intrapreso con l’arrivo del duo Bifulco-Dionigi. La sfida con il Cittadella, calcio d’inizio ore 21, è una delle quattro rimaste in calendario e tutte ugualmente difficili. Dopo il confronto con i veneti i bianconeri ospiteranno il Pordenone poi si recheranno a Pisa e infine si chiuderà al Del Duca contro il Benevento. Una serie di partite che devono essere affrontate con il coltello tra i denti, come è stato fatto nelle ultime quattro giornate . Sono tutte partite che, se affrontate col piglio giusto, l’Ascoli può far sue. In fondo i bianconeri, come hanno dimostrato, dal punto di vista della qualità tecnica non hanno nulla da invidiare a molte altre squadre di serie B. L’Ascoli che lunedì scorso con la vittoria sull’Empoli ha lasciato la zona playout, è una squadra che avrebbe dovuto lottare per altri traguardi, come ha spiegato anche Ninkovic in settimana.



La formazione

Vediamo allora quali potrebbero essere i cambi. Uno dei giocatori che ha speso molto è Padoin, che contro i toscani è uscito prima del fischio finale perchè stremato, e che quindi potrebbe andare in panchina. Al suo posto essere schierato Pucino anche se è molto più difensivo. L’ex Salernitana fino ad ora ha giocato poco perchè reduce da un infortunio. In mezzo al campo non è disponibile Eramo, squalificato dal giudice sportivo, potrebbero giocare Petrucci, Brlek, uno tra Cavion e Troiano, con Sernicola largo a sinistra. In difesa rientrerà Brosco, che lunedì era in panchina, mentre gli altri componenti della difesa a tre saranno Gravillon e Ranieri. In difesa, sulla corsia destra, torna disponibile anche Andreoni, che però sembra accreditato ad andare in panchina.



Ninkovic senza dubbio

In attacco dovrebbe giocare Ninkovic, che ha speso tante energie, ma è pur sempre un giocatore a cui è difficile rinunciare. Con Ninkovic, potrebbero giocare Morosini e Scamacca oppure Dionigi potrebbe optare per le due punte Trotta – Scamacca. Il tecnico ha anche dichiarato che medita di cambiare qualcosa per quanto riguarda l’impostazione tattica, molto dipenderà da come si proporrà l’avversario. La cosa certa è che questo Ascoli ha trovato una sua identità insieme alla fiducia nei propri mezzi, e tutto questo fa ben sperare anche per questa sera.



