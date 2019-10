Ascoli, Zanetti si affida ai veterani. Possibili code ai tornelli dello stadio

ASCOLI - Dopo una settimana turbolenta iniziata (la terza sconfitta di fila a Verona con il Chievo e le dimissioni traumatiche del presidente Giuliano Tosti) questa sera l'Ascoli affronta allo stadio Del Duca l'Entella a sua volta a corto di vittorie da cinque turni. Mister Zanetti ha annunciato che per questa gara si affiderà ai veterani con maggiore esperienza. Dopo un avvio travolgente, infatti, in questo mese di ottobre l'Ascoli ha perso smalto e non ha ottenuto nemmeno un punto.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Gerbo, Troiano, Cavion, Ninkovic, Ardemagni, Da Cruz.

Entella - Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, De Luca, Mancosu.



Intanto la società bianconera invita i sostenitori bianconeri a raggiungere l'impianto in anticipo rispetto al solito per evitare lunghe file agli ingressi e scongiurare il rischio di accedere al proprio settore a partita in corso. Dalle 19,30, orario di apertura dei cancelli, sarà riattivato il percorso esterno per l'accesso al prefiltraggio anche in Tribuna Mazzone.





