Sfida cruciale fra Entella e Ascoli, chi perde la partita ha un piede e mezzo in serie C

ASCOLI - Sfida decisiva in ottica salvezza fra l'Ascoli, penultima in classifica e l'Entella dell'ex allenatore Vivarini, fanalino di coda. Per i bianconeri, reduci da due pareggi e tre sconfitte è fondamentale vincere per rimanere aggrappati al treno salvezza ma Sottil dovrà fare a meno di Pucino infortunato e di Saric squalificato, ovvero di quelle due pedine finora quasi sempre in campo e di Avlonitis ma recupera Kragl.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Entella - Russo, da Col, Pellizzer, Chiosa, Costa, Settembrini, Paolucci, Brescianini, Schenetti, Capello, Brunori. All. Vivarini

Ascoli - Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, Kragl, Caligara, Buchel, Eramo, Sabiri, Dionisi, Bajic. All. Sottil

© RIPRODUZIONE RISERVATA