L'Ascoli rigenerato dopo la vittoria con la Spal affronta in trasferta la corazzata Empoli (il via alle 18)

ASCOLI - Dopo l'incoraggiante successo con la Spal questo pomeriggio l'Ascoli del nuovo allenatore Andrea Sottil affronta in trasferta un'altra corazzata: l'Empoli. L'obiettivo dell'Ascoli, penultimo in classifica, è di fare il maggior numero di punti possibile in previsione dell'apertura della sessione invernale di mercato dove saranno necessari i rinforzi.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Empoli - Brignoli, Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Parisi, Haas, Stulac, Ricci, Moreo, La Mantia, Mancuso. All. Dionisi



Ascoli - Leali, Corbo, Brosco, Quaranta, Pucino, Cavion, Buchel, Saric, Sabiri, Chiricò, Bajic. All. Sottil



Ultimo aggiornamento: 10:43

