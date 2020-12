Punto d'oro per l'Ascoli a Empoli ma adesso i bianconeri sono ultimi in classifica

ASCOLI - Dopo l'incoraggiante successo con la Spal questo pomeriggio l'Ascoli del nuovo allenatore Andrea Sottil affronta in trasferta un'altra corazzata: l'Empoli. L'obiettivo dell'Ascoli, penultimo in classifica, è di fare il maggior numero di punti possibile in previsione dell'apertura della sessione invernale di mercato dove saranno necessari i rinforzi.

EMPOLI - ASCOLI 1-1

Empoli - Brignoli, Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Parisi, Haas, Stulac, Zurkowski, Moreo, La Mantia, Mancuso. All. Dionisi



Ascoli - Leali, Tofanari, Brosco, Quaranta, Pucino, Gerbo, Buchel, Saric, Sabiri, Pierini, Bajic. All. Sottil

1' è iniziata la partita. Ascoli ed Empoli con schieramento speculare con il 4-3-1-2.

2' L'Ascoli passa subito in vantaggio. Azione di contropiede e micidiale diagonale di Bajic.

22' primo tiro in porta dell'Empoli. Su calcio d'angolo La Mantia stacca di testa ma la conclusione è centrale.

28' tegola sull'Ascoli. Si fa male Saric, entra Cavion.

44' Haas ci prova dalla distanza ma il tiro finisce sopra la traversa.

46' L'arbitro fischia la fine del primo tempo con l'Ascoli meritatamente in vantaggio.

----------------------------------------------------------------------------------------

1' Inizia la ripresa, nessuna sostituzione nelle due squadre.

2' Bajic divora il raddoppio lanciato a rete splendidamente da Sabiri.

4'risponde Mancuso ma dal limite calcia centralmente e Leali para.

11' colpo di testa di Moreo che finisce a lato.

20' doppio cambio nell'Ascoli. A sorpresa esce Sabiri per lasciare spazio a Chiricò ed Eramo per Pierini.

29' L'Empoli pareggia su calcio d'angolo. Moreo di testa spizza e segna.

30' Ultimi due cambi nell'Ascoli. Dentro Corbo per Tofanari e Tupta per Bajic.

31' Ascoli ancora pericoloso con Chiricò ma la conclusione è centrale.

41' Ci prova Tupta dal limite ma il tiro è debole.

47' brivido per leali sul tiro deviato da Quaranta e poi il portiere smanaccia su Matos.

49' L'arbitro fischia la fine del match. Buon punto peer l'Ascoli che però con la vittoria dell'Entella a Vicenza adesso è ultimo in classifica.





