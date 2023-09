ASCOLI Il club bianconero è vicino all’ingaggio di Omar El Kaddouri. Dell’interessamento dell’Ascoli verso il giocatore ex Brescia ne avevamo parlato nei giorni scorsi adesso sempre che l’interesse si sia fatto più concreto, anche perché il da Marco Valentini è alla ricerca di una mezzala di categoria. El Kaddouri è un giocatore svincolato dal Paok Salonicco dove ha militato per sei stagioni dal 2017 al giugno scorso. Il giocatore è nato in Belgio da genitori marocchini 33 anni fa. In passato ha giocato con Brescia, Südtirol, Napoli, Torino, Empoli e infine il Paok.



Giocatore duttile



Come detto si tratta di una mezzala che può giocare anche nel ruolo di trequartista. El Kaddouri è un giocatore bravo tecnicamente ma anche dotato a livello fisico, è alto infatti uno è 1,85 cm: questo vuol dire che l’Ascoli qualora ingaggiasse il giocatore belga ci guadagnerebbe in fisicità. Ricordiamo che negli ultimi giorni del calciomercato sono arrivati anche Ilija Nestorovski e Francesco Di Tacchio: entrambi hanno esordito al Druso contro il Sudtirol nel secondo tempo. Non ci sono ancora certezze per l’arrivo del giocatore belga ma sembra proprio che l’orientamento sia quello di portarlo in bianconero quanto prima, forse già nelle prossime ore, il corteggiamento è iniziato da qualche giorno anche se c’erano un paio di alternative che però sembra siano sfumate. L’Ascoli è una squadra costruita con giocatori giovani che però hanno bisogno di avere al loro fianco elementi con una certa esperienza. Con l’arrivo degli ultimi acquisti la squadra ci ha guadagnato sia in fisicità che in esperienza. Queste caratteristiche vanno ad unirsi a chi c’era già come il portiere Emiliano Viviano arrivato anche lui nel mercato estivo, Giuseppe Bellucci, Eric Botteghin, il centrocampista Fabrizio Caligara l’attaccante Pedro Mendes, giocatori che con le loro caratteristiche e la loro forza fisica possono pesare. Ricordiamo anche che dalla Ternana è arrivato il centrale di difesa Luka Bogdan anche lui strutturato.



La riscossa



Insomma è un Ascoli che si prepara a rimediare ai punti persi fino ad ora in questo inizio campionato, con nuovi innesti. La sosta servirà agli ultimi arrivati per trovare l’intesa con i compagni di squadra e soprattutto perfezionare la condizione fisica. Ricordiamo che se l’attaccante Nestorovski era svincolato Francesco Di Tacchio ha svolto tutta la preparazione e anche le amichevoli con il Sudtirol prima di decidere di andare via e tornare nella squadra che lo ha lanciato in Serie B, ovvero l’ Ascoli. Sabato prossimo il campionato cadetto sarà fermo per gli impegni delle nazionali, l’unico giocatore che scenderà in campo sarà Nestorovski che sabato sera alle ore 20,45 alla Philipp II Arena di Skopje, capitale della Macedonia che si trova al centro della penisola Balcanica, affronterà proprio l’ Italia del neo allenatore Spalletti con la maglia della sua nazionale, quella macedone. La partita è valevole per la qualificazione agli Euro 2024. Sarà il primo dei due impegni: la gara successiva l’attaccante bianconero la disputerà a Malta ed è in programma per martedì 12 settembre sempre alle 20,45. Nestorovski guiderà quindi il reparto offensivo della sua nazionale. Al termine delle due sfide farà rientro ad Ascoli per rimettersi a disposizione del tecnico William Viali e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato quando i bianconeri ospiteranno al Del Duca il Palermo.