Ascoli, due baby convocati in Nazionale Under 15: si tratta di Valerio Balducci e Enea Platania

ASCOLI Sono due i ragazzi dell'Ascoli convocati da Mister Enrico Battisti per prendere parte allo stage della Nazionale Under 15 in programma il 26 ottobre 2023 a Roma:

I giovani bianconeri

Valerio Balducci, attuale capocannoniere con cinque reti nel girone C del campionato nazionale U15 A/B, e Enea Platania, attaccante con una rete all’attivo in campionato.