Ascoli, dopo una settimana di fuoco esame sul campo dell'ultima in classifica

LIVORNO - Settimana lunga e difficile quella vissuta dall'Ascoli con il cambio di allenatore e le ultime ore di mercato che hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi sino all'ultimo momento. Non c'è più Zanetti sulla panchina dei bianconeri, oggi tocca ad Abascal in attesa del nuovo tecnico. Ma dopo un avvio di 2020 da dimenticare oggi non si può sbagliare al "Picchi" contro il fanalino di coda anche se il Livorno ha fame di punti. Calcio d'inizio alle ore 15.





Queste le probabili formazioni





LIVORNO: (4-3-3) 35 Plizzari, 26 Bogdan, 15 Delprato, 6 Gasbarro, 17 Porcino, 29 Rocca, 8 Luci, 9 Brakem, 43 Viviani, 32 Marras, 11 Murilo. A disp: Coppola, 2 Marie Sainte, 19 Morelli, 21Pallecchi, 22 Ricci,37 A.Rizzo, 14 L.Rizzo, 18 Ruggiero, 38 Zima. All. Tramezzani.



ASCOLI (4- 3 -1- 2) 33 Leali; 28 Andreoni, 2 Valentini, 15 Gravillon, 17 Sernicola; 7 Cavion, 8 Petrucci, 19 Padoin; 38 Morosini; 21 Beretta, 9 Scamacca. A disp: 1 Marchegiani, 22 Novi, 4 Ferigra, 34 DeAlcantara, 3 Ranieri, 37 Covic, 32 Eramo, 35 Pinto, 21 Beretta, 18 Trotta, 32 Matos. All. Abascal.



Arbitro Ros di Pordenone.

Stadio Armando Picchi di Livorno ore 15





