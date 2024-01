ASCOLI - Riccardo Gagliolo si appresta a diventare un nuovo difensore dell'Ascoli. Si tratta per arrivare ad un altro giocatore filo-Castori. Riccardo Gagliolo, difensore centrale esperto di 33 anni, ligure di Imperia e che ha anche la nazionalità svedese (paese di origine della madre). Gagliolo regalerebbe ulteriore fisicità al reparto arretrato sia in altezza (180 centimetri), che in struttura. Il difensore gioca prevalentemente a sinistra.

La carriera

Nella passata stagione ha indossato la maglia della Reggina (30 presenze e due gol realizzati). Con la mancata iscrizione della Reggina al campionato di Serie B il giocatore come tutti i suoi compagni si è svincolato ed ha scelto di vivere l'esperienza estera. Gagliolo si è accasato a Cipro e con la squadra dell' Aek Larnaca ha firmato un biennale, il suo contratto quindi scadrà tra un anno.

La trattativa

La trattativa è avviata e sembra anche in dirittura d'arrivo. Il percorso calcistico di Gagliolo lo ha visto militare nell'Andora, nella Sanremese (23 presenze un gol, di seguito Imperia (19 presenze 1 gol), Carpi, dove ha incontrato Fabrizio Castori e dove resta per cinque anni (137 presenze 10 gol), milita sempre per quattro anni nel Parma (131 presenze e 11 gol). Successivamente viene ceduto alla Salernitana dove resta un anno (17 le presenze), infine nello scorso campionato ha militato nella Reggina (30 presenze due sigilli). Al termine della stagione ha accettato la proposta della squadra cipriota dell' Aek Larnaca e adesso si appresta a cambiare di nuovo casacca per indossare quella bianconera. Gagliolo se non ci saranno intoppi nel passaggio già domani dovrebbe essere in città per la firma. Il giocatore è già d'accordo, ma sta trattando la rescissione del contratto con il suo attuale club. Non dovrebbero quindi sorgere problemi.

L'esperienza del difensore va ad aggiungersi a quella di Eric Botteghin e Giuseppe Bellusci, con Danilo Quaranta che detiene la palma del più giovane, almeno fino al recupero di Aljaz Tavcar. L'arrivo di Gagliolo non esclude quello di Valerio Mantovani, la trattativa resta in piedi e si spera in una conclusione positiva. Con il quasi certo arrivo di Gagliolo sarebbero due gli acquisti per il momento in casa Ascoli. Il primo, come noto, è stato il centrocampista Luca Valzania arrivato in prestito dalla Cremonese, il secondo ha il profilo di Gagliolo e il terzo potrebbe essere Mantovani. Il direttore sportivo Giannitti potrà poi concentrarsi sulla ricerca di una mezzala che non sarà Gregorio Luperini, in quanto la Ternana non cede il giocatore all'Ascoli. E servirà anche un attaccante. Per la punta il direttore sportivo sta comunque seguendo diverse piste.

In uscita

Ma non ci saranno solo arrivi perché ci sono anche alcune uscite da fare. La prima uscita andata in porto è stata quella di Vincenzo Millico che la scorsa settimana è passato, come abbiamo già riportato, al Foggia in Serie C. Per quanto riguarda invece le cessioni di Tommaso Milanese e Brian Bayeye è tutto bloccato perché i due giocatori non possono essere ceduti ad un altro club in quanto sono stati già impiegati con due squadre: Milanese con la Cremonese prima di essere ceduto all'Ascoli mentre Bayeye con il Torino, entrambi in coppa Italia . Non possono giocare con un terzo club, quindi resteranno in bianconero, perché appare difficile che le società di appartenenza riprendano i due giocatori per poi doverli trattenere in rosa.