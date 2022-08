ASCOLI Samuel Di Carmine e l’ Ascoli sempre più vicini, Marcel Buchel da brutto anatroccolo a splendido cigno. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’argomento del giorno ovvero quello dell’ attaccante. Di Carmine è la punta che vuole Cristian Bucchi, i due si sono già sentiti al telefono già qualche settimana fa. Il giocatore deve però prima svincolarsi dalla Cremonese che contribuirebbe così a pagare anche parte dell’ingaggio, tra l’ altro molto alto per un club di Serie B, dopodiché potrà firmare per l’ Ascoli. Entro la fine della prossima settimana potrebbero esserci novità rilevanti a tal riguardo. Tutte le strade sembrano comunque portare verso l’ attaccante della Cremonese, anche se finché Simy, attaccante della Salernitana, non firmerà per un club turco (il cui nome è ancora nascosto) resta accesa una piccola fiammella.



Buchel c’è



In attesa del nuovo centravanti c’è un giocatore che nella passata stagione ha dovuto riconquistarsi il posto con grande carattere, un giocatore dalle grandi qualità tecniche e caratteriali che si chiama Marcel Buchel, il regista bianconero. Nella passata stagione era stato quasi accantonato, al suo posto si intercambiavano Caligara ed Eramo e lui in silenzio è stato pronto a riprendersi quello che gli apparteneva aiutato anche dal supporto dei tifosi. Così è stato, Buchel adesso è anche lui un leader, ma a modo suo, razionale, silenzioso quanto basta, sa come farsi capire. Adesso il regista si sta guadagnando anche la fiducia del nuovo allenatore tanto che potrebbe diventare uno degli uomini guida della squadra magari come vice capitano. Buchel sta diventando sempre più importante per la squadra, giocatore dal carattere particolare, ma forte che non demorde, in bianconero ha vissuto momenti belli, ma anche non facili.



«Sono legato all’Ascoli»



«Ascoli mi ha dato tutto, mi ha rimesso nella condizione di poter fare quello per cui sono nato, mi sono rimesso in gioco perché prima di venire qui volevo smettere. Quando hai conquistato tutto e lo vedi perdere davanti ai tuoi occhi per ‘merito’ di altre persone o per scelte, che oggi nel calcio accadono tante volte». Questo ci aveva raccontato il giocatore in una sua intervista di qualche tempo fa: «Il mondo del calcio era arrivato a farmi schifo». Ma gli ostacoli per Buchel non erano finiti, come detto anche nell’Ascoli ha dovuto riconquistarsi la fiducia, riprendersi il posto in squadra fino a diventare l’ uomo cardine di un gruppo di giocatori pronto a rituffarsi nel nuovo campionato di Serie B.



La prima sfida che conta



Ma intanto domani arriva la prima sfida che conta il risultato, e Buchel contro il Venezia sarà lì a centrocampo in cabina di regia ad imbeccare con lanci geometrici gli attaccanti guidati dal capitano Federico Dionisi. La partita con i lagunari su giocherà allo stadio Penzo alle ore 17,45. Sarà un anticipo di campionato che come noto inizierà per i bianconeri domenica 14 agosto con il quasi derby con la Ternana. Ecco per quell’occasione servirebbe il nuovo attaccante visto che Dionisi non ci sarà perché squalificato. Ma se con la Cremonese per l’ arrivo di Di Carmine se ne riparlerà entro la fine della prossima settimana sta a significare che contro gli umbri non ci sarà il tanto atteso uomo d’area di rigore. Come abbiamo già anticipato al centro dell’attacco potrebbe allora essere schierato l esterno Christopher Lungoy.