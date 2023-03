Ascoli, al Del Duca con il Venezia (ore 14.00) per sistemare le cose. Vincere per puntellare la classifica

ASCOLI L'obiettivo principale in casa Ascoli in vista della sfida con il Venezia, in programma questo pomeriggio al Del Duca alle ore 14, è quello di aumentare la distanza in classifica con i lagunari. L'Ascoli ha 36 punti in graduatoria il Venezia ne ha 30. Per incrementare questa distanza occorrono i tre punti, questo l'obiettivo principale che oggi pomeriggio i ragazzi bianconeri che scenderanno in campo dovranno avere vincere per garantirsi ulteriormente la permanenza in Serie B e soprattutto sfruttare al meglio la prima delle due gare casalinghe che il calendario pone loro difronte.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel, Calligara; Falzerano; Gondo, Forte All. Breda

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessman, Zampano; Cheryshev; Pierini, Pohjanpalo All. Vanoli

Arbitro: Fourenau di Roma