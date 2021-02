Ascoli-Frosinone, allo stadio Del Duca bomber Dionisi sfida il suo passato

ASCOLI - Stasera allo stadio Del Duca l'Ascoli sfida il Frosinone. L'Ascoli proviene da due vittorie consecutive in rimonta, il Lecce non vince da nove partite ma Nesta è la bestia nera dell'Ascoli avendo vinto in tutte le gare dove le sue squadre hanno affrontato i bianconeri. Per bomber Dionisi sarà una partita speciale da ex. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

APPROFONDIMENTI AL DEL DUCA Tifosi dell'Ascoli: assembramenti e cori prima della partita:...

Tifosi dell'Ascoli: assembramenti, cori e poche mascherine prima della partita: «Vogliamo la salvezza»

Ascoli (4-3-1-2) Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic. All. Sottil

Frosinone (3-5-2) Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, D’Elia; Brignola, Novakovich. All. Nesta.



Arbitra Ros di San Vito al Tagliamento

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA