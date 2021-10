L'Ascoli al Del Duca contro la Spal: finito il primo tempo, il risultato è 0-0 /La diretta

ASCOLI Turno infrasettimanale di Serie B con l’Ascoli di scena alle 18 al Del Duca contro la Spal. I bianconeri cercano un acuto dopo aver perso lo smalto delle prime giornate, durante le quali avevano raccolto ben 4 successi su 5 incontri disputati. Ora sono quattro le partite senza vittorie, nelle quali hanno racimolato appena due punti. La classifica vede i bianconeri a 14 punti, in zona playoff alla pari con Perugia e Frosinone, ma il trend va corretto al più presto. Sono ben 8 i gol subiti nelle ultime quattro partite e, tranne che contro il Brescia, l’Ascoli si è sempre trovato nella condizioni di dover inseguire. Anche la Spal viene da quattro giornate senza successi. Per i ferraresi, dopo la sconfitta di Terni, ci sono stati tre pareggi di fila, l’ultimo dei quali in casa contro il Como.

Il tecnico Andrea Sottil sembra intenzionato a schierare Sabiri dall’inizio come trequartista al posto di Fabbrini. In attacco fiducia alla coppia Bidaoui-Dionisi. A centrocampo c’è il recupero di Saric, mentre al centro della difesa dovrebbe rientrare il greco Avlonitis accanto a Botteghin.

