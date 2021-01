Ascoli-Chievo 0-0, il muro clivense resiste all'assalto dei bianconeri

ASCOLI - Dopo l'amara sconfitta a Cittadella l'Ascoli affronta questo pomeriggio al Del Duca il Chievo degli ex Aglietti, Mogos, Gigliotti e Ciciretti. Mister Sottil dovrà fare ancora a meno di Sabiri ma in compenso può utilizzare i nuovi acquisti a cominciare dall'attaccante Simeri. Queste le formazioni che scendertanno in campo.

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl, Gerbo, Buchel, Saric, Cangiano, Tupta, Bajic. All. Sottil

Chievo - Semper, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti, Ciciretti, Obi, Palmiero, Canotto, Margiotta, Fabbro. All. Aglietti.

ASCOLI - CHIEVO 0-0

1' E' iniziata la partita con Cangiano schierato da trequartista.

3' primo tiro di Bajic ma semper devia.

20' Ascoli aggressivo ma che si perde sulla trequarti avversaria.

28' conclusione alta dal limite di Saric.

29' Il Chievo reclama un calcio di rigore per un contatto fra Gigliotti e Quaranta in area di rigore dell'Ascoli ma l'arbitro ammonisce l'ex bianconero per simulazione.

43' si rifa vivo l'Ascoli con un tiro dal limite dell'area di Cangiano, Semper si allung

46' L'arbitro fischia la fine del primo tempo, molto equilibrato e con poche occasioni da gol.

1' primo cambio della gara: dentro Garritano per Canotto.

10' primo tiro della ripresa ma ancora una volta Saric calcia alto.

13' doppio cambio nell'Ascoli: debutto di Bidaoui al posto di Tupta ed Eramo per Gerbo.

27' Altra doppia sostituzione: esordio di Simeri per Bajic e Chiricò per Cangiano.

29' ancora Saric pericoloso ma il suo tiro sfiora il palo.

39'primo tiro in porta del Chievo di Garritano che calcia addosso a leali.

48' tiro dalla distanza di Mogos e leali para con difficoltà.

48' L'arbitro fischia la fine del match: 0-0 tra Ascoli e Chievo.

