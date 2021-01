L'Ascoli affronta il Chievo, mister Sottil ha a disposizione i neo acquisti

ASCOLI - Dopo l'amara sconfitta a Cittadella l'Ascoli affronta questo pomeriggio al Del Duca il Chievo degli ex Aglietti, Mogos, Gigliotti e Ciciretti. Mister Sottil dovrà fare ancora a meno di Sabiri ma in compenso può utilizzare i nuovi acquisti a cominciare dall'attaccante Simeri. Queste le probabili formazioni che scendertanno in campo.

Ascoli - Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, Kragl, Gerbo, Buchel, Saric, Eramo, Chiricò, Bajic.

Chievo - Semper, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti, Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano, Margiotta, De Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA