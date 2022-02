L'Ascoli sfida il Crotone per riprendere la corsa playoff, in panchina torna mister Sottil dopo tre turni di squalifica

ASCOLI -Dopo l'amara sconfitta di Brescia l'Ascoli torna subito in campo questo pomeriggio contro il Crotone alle 15,35 (cinque minuti di ritardo per ricordare la tragedia della guerra in Ucraina) per riprendere la marcia playoff. In panchina ci sarà mister Sottil che ha scontato i tre turni di squalifica mentre a sorpresa ha recuperato Bellusci che potrebbe essere fra gli undici titolari. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Eramo, Buchel, Saric, Maistro, Dionisi, Tsadjout. All. Sottil

Crotone - Festa, Nedelcearu, Canestrelli, Golemic, Mogos, estevez, Awua, sala, Borello, Maric, Mulattieri. All. Modesto

Arbitra Baroni

