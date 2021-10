L'Ascoli in trasferta a Crotone, finora bianconeri sempre vittoriosi fuori dal Del Duca

ASCOLI - Questo pomeriggio alle 14, l'Ascoli gioca in trasferta a Crotone. Nelle precedenti tre gare lontano dal Del Duca i bianconeri finora hanno sempre vinto. Mister Sottil dovrà però rinunciare a Bucherl squalificato e ad Avlonitis ma in compenso recupera Saric. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo "Scida".

Crotone - Contini, Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Giannotti, Estevez, Vulic, Molina, Kargbo, Benali, Mulattieri. All. Modesto

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli, Collocolo, Saric, Caligara, Fabbrini, Dionisi. Iliev. All. Sottil

