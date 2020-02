Ascoli-Cremonese, mister Stellone a caccia della prima vittoria

ASCOLI - Questo pomeriggio l'Ascoli affronta allo stadio Del Duca la Cremonese. Dopo due gare mister Stellone non ha ancora vinto e la posizione dei bianconeri si è fatta delicata dopo la sconfitta a La Spezia: il distacco dai playout è di soli tre punti e quindi non può permettersi ulteriori passi falsi. A sorpresa l'allenatore Stellone ha annunciato in anticipo la formazione titolare. Ignoto ancora il modulo.







Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Eramo, Petrucci, Cavion, Morosini, Scamacca, Trotta.

Cremonese - Ravaglia, Bianchetti, Terranova, Claiton, Crescenzi, Gustafson, Arini, Valzani, Gaetano, Palombi, Ciofani. Ultimo aggiornamento: 11:00





