Ascoli, solo un punto con la Cremonese: 0-0 al Del Duca, rimonta salvezza complicata

ASCOLI - L'Ascoli affronta questa sera, alle 21, la Cremonese allo stadio Del Duca galvanizzata dopo l'exploit all'ultimo minuto a Pescara. Mister Sottil perde Eramo ma in compenso recupera Pucino dall'infortunio e capitan Brosco dalla squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Ghersini di Genova

ASCOLI - Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Bidaoui, Bajic. All. Sottil

CREMONESE - Carnesecchi, Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Buonaiuto, Gaetano; Ciofani. All. Pecchia

ASCOLI - CREMONESE 0-0

1' E' iniziata la gara con l'Ascoli subito in avanti.

4' Il primo tiro in porta è di Ciofani ma è centrale.

6' Leali sbaglia l'appoggio al limite dell'area ma la Cremonese non ne approfitta.

11' contatto fra Castagnetti e Bidaoui in area di rigore ma l'arbitro sorvola.

12' tiro dal limite Valzania che finisce sopra la traversa e sulla ripartenza bianconera, Sabiri impegna Carnaleschi.

24' Cremonese vicina la vantaggio, Gaetano si libera di Caligara ma il diagonale è deviato in angolo da Leali. Sul calcio d'angolo Ciofani svetta più in alto di tutti ma la palla finisce a lato.

27' Kragl perde palla a centrocampo, ma Castagnetti lancia a lato da venti metri.

40' Bidaoui si divora un gol davanti al portiere calciando sopra la traversa.

45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

46' - Subito un cambio nella Cremonese: esce Gaetano, entra Baez per il 4-4-2 dei lombardi. Fuori anche Valeri, dentro Gustafson.

49' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Bajic

50' - Nuovo cambio per Pecchia: Zortea per Castagnetti, fuori per un piccolo problema muscolare.

53' Ghiotta occasione per la Cremonese. Buonaiuto scatta sul filo del fuorigioco e salta anche il portiere prima di calciare verso la porta vuota ma non inquadra lo specchio. Un errore grossolano.

60' Fuori Buonaiuto, entra Celar: Pecchia continua a modificare l'assetto della sua squadra.

65' - Bidaoui e Sabiri escono dal rettangolo di gioco, Sottil inserisce al loro posto Cangiano e Parigini.

69' - Un altro cambio per l'Ascoli con Dionisi che prende il posto di Bajic.

80' - Tentativo dal limite dell'area di Baez, deviazione in corner di Leali.

81' - Esce Caligara, entra Danzi.

82' Occasione d'oro per la Cremonese. Verticalizzazione di Gustafson, cross di Baez e intervento decisivo di uno strepitoso Brosco.

88' Pecchia inserisce Valzania al posto di Deli

89' - Cartellino giallo per Dionisi che protesta troppo.

