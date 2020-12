L'Ascoli sul campo della Cremonese per abbandonare l'ultimo posto in classifica: il via alle 14

ASCOLI - L'Ascoli affronta la Cremonese in trasferta e cerca di abbandonare l'ultimo posto in classifica dopo le cinque sconfitte nelle ultime sei gare rimediate. Per fortuna mister Delio Rossi recupera Kragl e Sabiri mentre Bisoli ha ammesso che una vittoria con l'Ascoli proietterebbe la Cremonese verso zone di classifica più serene. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitrra Marini di Roma.

CREMONESE 4-3-3- Alfonso, Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri, Valzania, Castagnetti, Pinato, Strizzolo, Celar, Bonaiuto. All. Bisoli

ASCOLI 4-3-1-2 Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, Sini, Cavion, Saric, Kragl, Sabiri, Cangiano, Bajic. All. Rossi

