Sospese le gare per Covid: Ternana-Ascoli e Cosenza-Ascoli, si tornerà in campo il 15 gennaio

ASCOLI - L'ondata di contagi per il Covid ha investito anche il campionato di serie B. Pochi minuti fa la Lega di serie b ha deciso di sospendere le partite dell'Ascoli in programma per domenica a Terni con la Ternana e il 29 dicembre a Cosenza. La gara con la Ternana dovrebbe essere recuperate il 15 gennaio. Già ben sette squadre di serie B contano purtroppo giocatori contagiati e oltre a falsare il campionato si teme che lo svolgimento delle partite possa incrementare i contagi in campo e sugli spalti fra i tifosi. Da qui la decisione di sospendere tutte le partite.

