Ascoli, dall'Hertha Berlino arriva l'esterno destro Covic

ASCOLI - Primo acquisto dell'Ascoli nel mercato invernale. L'Ascoli calcio infatti ha acquisito temporaneamente fino al prossimo 30 giugno dall'Hertha Berlino (in prestito) le prestazioni sportive di Maurice Dominick Covic, esterno destro nato il 17 aprile 1998 a Berlino. Al calciatore, che domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Mister Zanetti, va il benvenuto del Club bianconero. Resta in sospeso invece la trattativa per il passaggio del fantasista bianconero Ninkovic al Bari. Il giocatore, infatti, ha qualche perplessità nello scendere di categoria anche se il Bari punta a risalire subito in A.





