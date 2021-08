Ascoli, buona la prima: gol di Bidaoui, Cosenza piegato 1-0 al Del Duca all'esordio in campionato

ASCOLI - L'Ascoli inizia il campionato di serie B al Del Duca dove ritrova 3.500 spettatori dopo lo stop per la pandemia. Questa sera alle 20,30 i bianconeri di mister Sottil affronteranno il Cosenza di Zafferoni ma fra i padroni di casa mancherà Sabiri con le valigie in mano. Debutta per la prima volta nella cadetteria la Var. Queste le formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Maggioni.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Collocolo, Buchel, Eramo, Fabbrini, Bidaoui, Dionisi.

Cosenza - Saracco, Rigione, Sy Sanasi, Vaisanen, Corsi, Florenzi, Carraro, Boultam, Minelli, Gori, Sueva.

ASCOLI - COSENZA 1-0

1' E' iniziata la gara con l'Ascoli subito in avanti

7' Il primo brivido corre sulla schiena del Cosenza: su calcioi di punizione Baschirotto salta più in alto di tutti ma la palla finisce sopra la traversa.

18' Ancora Ascoli pericoloso con Collocolo che calcia però alto.

28' Fabbrini dal limite lascia partire un missile deviato da Saracco.

36' L'Ascoli passa in vantaggio. Fabbrini si divincola di un paio di avversari e lancia in velocità Bidaoui che segna

44' Leali esce male su azione da calcio d'angolo e Rigione sfiora il palo. Nell'azione successiva Sueva calcia centrtalmente.

45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

Nel secondo tempo girandola di cambi da una parte e dall'altra con il Cosenza che avanza il proprio baricentro alla ricerca del gol del pareggio ma la formazione bianconera è attenta e sostenuta dal proprio pubblico riesce a chiudere tutti i varchi e pur soffrendo riescono a difendere l'1-0 sino al triplice fischio finale conquistando quindi una bella vittoria all'esordio in campionato.

