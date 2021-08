L'Ascoli ritrova il suo pubblico al Del Duca, con il Cosenza debutto per la Var

ASCOLI - L'Ascoli inizia il campionato di serie B al Del Duca dove ritrova 3.500 spettatori dopo lo stop per la pandemia. Questa sera alle 20,30 i bianconeri di mister Sottil affronteranno il Cosenza di Zafferoni ma fra i padroni di casa mancherà Sabiri con le valigie in mano. Debutta per la prima volta nella cadetteria la Var. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Maggioni.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Eramo, Fabbrini, Bidaoui, Dionisi.

Cosenza - Matosevic, Rigione, Venturi, Vaisanen, Corsi, Florenzi, Carraro, Boultam, Panico, Gori, Suelva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA