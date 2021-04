Cosenza-Ascoli, spareggio salvezza. Chi perde la partita ha un piede in serie C: il via alle 15

ASCOLI - Spareggio salvezza questo pomeriggio fra Cosenza e Ascoli. Mister Sottil dovrà fare a meno del suo leader Dionisi squalificato ma in compenso non ha più infortunati e conta sul portiere Lanni galvanizzato dopo il rinnovo contrrattuale fiono al 2023. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. L'arbitro internazionale Paolo Valeri dirigerà la gara a testimonianza della delicatezza del match.

Cosenza Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. All. Occhiuzzi

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Bidaoui, Bajic. All. Sottil

© RIPRODUZIONE RISERVATA