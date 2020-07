L'Ascoli a Cosenza si gioca già la salvezza: spareggio anticipato, Ninkovic ce la farà

COSENZA - Ascoli di scena stasera alle 21 al San Vito Marulla di Cosenza per un vero e proprio spareggio salvezza. I bianconeri sono quartultimi in classifica con 33 punti e, se il campionato fosse finito qui, disputerebbero i playout contro la Cremonese che ha solo un punto in più. Il Cosenza è invece terzultimo a quota 31, ma è la seconda squadra con più punti conquistati dalla ripresa del torneo (7 su 9), mentre l’Ascoli è la seconda con meno punti: solo 1 su 12. Trend opposto per le due squadre: il Cosenza ha il secondo peggiore rendimento casalingo di tutta la B con 14 punti ottenuti in 15 partite, l’Ascoli detiene invece il peggiore rendimento in trasferta del campionato con soli 8 punti in 16 partite.



Il tecnico Davide Dionigi ha portato 23 giocatori a Cosenza: sono rimasti a casa Pucino, ancora alle prese con una distorsione al ginocchio, e Andreoni, che ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura. Tra i convocati c’è comunque Ninkovic che sta meglio dopo la botta rimediata all’occhio nel corso della partita contro il Crotone: il fantasista serbo potrebbe giocare dall’inizio. A centrocampo rientra Cavion che ha scontato la squalifica. In difesa spazio a Valentini al posto di Gravillon, che deve scontare la seconda di tre giornate di squalifica. Ecco le probabili formazioni.



COSENZA (3-4-3): 33 Perina; 4 Capela, 18 Legittimo, 14 Schiavi; 15 Casasola, 6 Broh, 21 Bruccini, 27 Bittante; 17 Machach, 9 Ascencio, 32 Baez. (A disposizione: 22 Saracco, 13 Bahlouli, 10 Carretta, 2 Corsi, 11 D’Orazio, 25 Kone, 5 Idda, 31 Prezioso, 29 Riviere, 16 Sciaudone). All. Occhiuzzi

ASCOLI (3-4-1-2): 33 Leali; 23 Brosco, 2 Valentini 3 Ranieri; 19 Padoin, 30 Brlek, 7 Cavion, 17 Sernicola; 11 Ninkovic; 18 Trotta, 9 Scamacca. (A disposizione: 1 Marchegiani, 22 Novi, 34 De Alcantara, 2 Valentini, 4 Ferigra 45 Maurizi, 35 Costa Pinto, 27 Eramo, 8 Petrucci, 14 Piccinocchi, 6 Troiano, 31 Matos, 38 Morosini). All. Dionigi

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

