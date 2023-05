Ascoli-Cosenza, il Comune modifica la viabilità intorno al Del Duca: ecco tutti i cambiamenti

ASCOLI- Il Comune di Ascoli, in vista della partita tra Ascoli e Cosenza che andrà in scena sabato alle 14 al Del Duca, ha comunicato alcune modifiche alla viabilità cittadina anche in relazione all'uscita delle scuole.

Ascoli, la lotta nei playoff è serrata: nel rush finale la squadra di Breda affronterà Cosenza e Reggina. La griglia completa

La nota

Si informa la cittadinanza che sabato 13 maggio alle ore 14.00 allo stadio Del Duca si disputerà la partita di calcio tra Ascoli e Cosenza e che nell’occasione, in considerazione delle problematiche connesse alle previsioni di afflusso della tifoseria ospite, si potranno verificare difficoltà nella circolazione veicolare cittadina.

Sarà garantito il rientro degli studenti a casa con trasporto pubblico, consentendo il transito sulla Circonvallazione ai suddetti mezzi; anche in questo caso, comunque, non si escludono rallentamenti dovuti alle condizioni di traffico e a momentanee chiusure legate a esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Si invita quindi la cittadinanza ad evitare, per quanto possibile, di circolare negli orari di maggior afflusso (tra le ore 12 e le ore 14) e deflusso (tra le ore 15.45 e le ore 17.00) allo stadio.