Ascoli-Cremonese, gara a rischio a causa dell'emergenza Coronavirus

ASCOLI - E' in corso ad Ancona una riunione dell'unità anticrisi per affrontare il caso Coronavirus anche sotto il profilo degli eventi sportivi. Già la partita fra Piacenza e Samb in programma domani pomeriggio è stata rinviata a data da destinarsi ma anche quella in programma questo pomeriggio allo stadio Del Duca fra Ascoli-Cremonese è a forte rischio dopo il caso di Coronavirus scoperto proprio a Cremona nella notte. Si sta valutando anche se sospendere o meno altri eventi sportivi. Ultimo aggiornamento: 12:04





