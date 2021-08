L'Ascoli è pronto per Udine, venerdì sera alla Dacia Arena il via alla Coppa Italia

ASCOLI - Comincia la Coppa Italia e l'Ascoli di Andrea Sottil è partitto per udine dove venerdì sera alle 20,45 alla Dacia Arena sfiderà i bianconeri friulani in un incontro a eliminazione diretta, che qualificherà la squadra vittoriosa al turno successivo. La squadra marchigiana non sarà ancora al completo, sia perché il ds Lupo è ancora alla caccia di un paio di rinforzi sul mercato, mentre alcuni giocatori sono rimasti vittima di piccoli infortuni durante la prima parte della preparazione. In forse anche il centrocampista Caligara, che si è aggregato al gruppo solo da due giorni.

