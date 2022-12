Ascoli-Como 3-3 tra gol, emozioni e cartellini. Bianconeri in dieci per l'espulsione di Gondo

ASCOLI - Ascoli e Como 3-3 (primo tempo 1-2) pareggiano tre a tre in una gara dove, a livello di cronaca, non manca proprio nulla tra gol, emozioni e anche cartellini.

La cronaca

Nel primo tempo per i marchigiani autogol di Alberto Cerri al 6', per i lombardi Mancuso al 17' e al 29'; nel secondo tempo per i padroni di casa Ciciretti al 28', per i lariani Blanco al 34' e ancora per i bianconeri Simic al 38'. Espulso Gondo dopo un'ora di gioco.

ASCOLI-COMO 3-3

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Bellusci (67' Pedro Mendes); Falzerano (46' Ciciretti), Collocolo, Eramo (82' Buchel), Caligara (82' Bidaoui), Falasco; Dionisi (43' Gondo), Lungoyi. A disposizione: Bolletta, Donati, Giordano, Tavcar, Salvi, Adjapong, Giovane. Allenatore: Bucchi

COMO (4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini (41' Binks), Ioannou; Iovine (25' Da Riva e 76' Celeghin), Bellemo, Arrigoni; Cutrone (76' Blanco), Cerri, Mancuso (76' Gabrielloni). A disposizione: Vigorito, Scaglia, Delli Carri, Cagnano, Ba, Faragò, Ambrosino. Allenatore: Longo

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: 6' aut. Cerri, 17' Mancuso, 29' Mancuso, 73' Ciciretti, 79' Blanco, 83' Simic

Espulso: 63' Gondo

Spettatori: 6.729 (3.912 abbonati più 2.817 biglietti venduti) per 58.222 euro di incasso