Cittadella-Ascoli 2-0, l'ex Baldini segna due volte su calcio di rigore

CITTADELLA - L'Ascoli affronta allo stadio Tombolato (ore 14) il Cittadella di Gorini. Entrambe le squedre attraversano un ottimo stato di forma avendo realizzato sei risultati utuili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi). Nell'Ascoli non ci saranno Salvi per squalifica e Caligara. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Cittadella -Kastrati, Mattioli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Pavani, Branca, Antonucci, Baldini, Beretta. All. Gorini

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil.

