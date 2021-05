Impresa Ascoli, batte il Cittadella 2-0 e i bianconeri restano miracolosamente in serie B

ASCOLI - Dopo il quinto risultato utile consecutivo l'Ascoli affronta allo stadio Del Duca il Cittadella e vede il traguardo della miracolosa permanenza in serie B. Ma prima bisognerà addomesticare il Cittadella che è in zona playoff. Mister Sottil, squalificato, recupera Buchel e Brosco che hanno scontato il turno di squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - CITTADELLA 2-0

1' è iniziata la partita con l'Ascoli in avanti.

9' Il primo tiro in porta è dell'Ascoli con Kragl con una conclusione da venti metri che fa la barba al palo.

13' replica Tsadjout ma Leali para facilmente.

21' Leali nuovamente impegnato da Branca su diagonale.

25' brivido per l'Asxcoli, Proia ruba il tempo all'avversario e colpisce il palo.

33' Si fa male Saric per noie muscolari. Al suo posto entra Eramo

39' L'Ascoli passa in vantaggio. Dal limite dell'area di rigore Buchel lascia partire un tiro che viene deviato e trafigge Maniero.

42' si fa male anche Iori. Al suo posto Pavan

46' bianconeri vicini al raddoppio in contropiede ma la sassata di Dionisi è respinta con i piedi da Maniero.

49' assist al bacio di Dionisi per Bajic che raddoppia e segna la sua dodicesima rete.

1' è iniziato il secondo tempo, nessun altro cambio in entrambe le squadre.

4' ancora Bajic pericoloso in contropiede ma la palla sfiora la traversa.

24' punizione da posizione defilata dell'ex Baldini ma Leali non si fa sorprendere.

26' i bianconeri sciupano la palla del 3 a 0 con Dionisi che colpisce solo l'esterno della rete.

27' Bidaoui sostituisce Bajic.

35' Bidaoui divora il gol del 3 a 0 a tu per tu con il portiere.

40' ancora l'Ascoli sprecone con Dionisi e Sabiri.

48' E' finita la partita. L'Ascoli resta miracolosamente in serie B.

Ultimo aggiornamento: 7 Maggio, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA