L'Ascoli affronta il Cittadella, la salvezza è a un passo. Sottil recupera Brosco e Buchel

ASCOLI - Dopo il quinto risultato utile consecutivo l'Ascoli affronta allo stadio Del Duca il Cittadella e vede il traguardo della miracolosa permanenza in serie B. Ma prima bisognerà addomesticare il Cittadella che è in zona playoff. Mister Sottil, squalificato, recupera Buchel e Brosco che hanno scontato il turno di squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl, Caligara, Buchel, Saric, Sabiri, Bajic, Dionisi.

Cittadella - Kastrati, Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma, Proia, Vita, Baldini, Gargiulo, Ogunseye, Beretta.

