L'Ascoli affronta il Cittadella al Del Duca per mantenere il primato in classifica

ASCOLI - Alle 14 allo stadio Del Duca la capolista Ascoli affronta il Cittadella farcito di ex bianconeri per una sfida che vale il primato. L'Ascoli è reduce dall'exploit a Palermo ma il Cittadella è un avversario che ha sempre dato del filo da torcere ai padroni di casa. Fra i convocati c'è anche il nuovo attaccante Mendes. Quste l probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI (4-3-3) Leali, Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. All. Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2) Kastrati, Cassandro, Del Fabbro, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Asencio, Baldini. All. Gorini

ARBITRO - Meraviglia