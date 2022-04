All'ora di pranzo c'è l'Ascoli con il Cittadella allo stadio Del Duca, un risultato positivo può valere la conquista dei playoff

ASCOLI - Più di cinquemila tifosi bianconeri inciteranno all'ora di pranzo (12,30) l'Ascoli impegnato allo stadio Del Duca contro il Cittadella, Se l'Ascoli dovesse vincere e il Perugia non fare altrettanto o pareggiare e il Perugia perdere i bianconeri di mister Sottil otterrebbero l'aritmetica conquista dei playoff. Fra i padroni di casa mancherà Buchel per squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Minelli.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Caligara, Saric, Ricci, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil

Cittadella - Kastrati, Mattioli, Perticone, Del Fabbro, Donnarumma, Vita, Pavan, Branca, Antonucci, Baldini, Beretta. All. Gorini

© RIPRODUZIONE RISERVATA