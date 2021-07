L'Ascoli chiude subito la trattativa per Fabbrini: arriva dalla Dinamo Bucarest, ha firmato un triennale

ASCOLI - Diego Fabbrini è già un giocatore dell'Ascoli. L'attaccante ha firmato un triennale, si sottoporrà a visite mediche e si aggregherà al gruppo per il ritiro di Cascia. Fabbrini si è svincolato dalla Dinamo Bucarest, in precedenza aveva giocato in Bulgaria con il Cska Sofia, di nuovo in Romania con il Botosani, quindi in Inghiterra con Birmingham City, Millwall e Watford. Nel mezzo le parentesi italiane con Spezia, Siena, Palermo e Udinese dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha anche esordito in prima squadra. Nato a San Giuliano Terme il 31 luglio 1990, è una mezzala che può agire anche da trequartista. A portare avanti la trattativa sono stati il direttore sportivo Fabio Lupo e l’agente del ragazzo Diego Tavano. Fabbrini ha già esternato la sua soddisfazione e non vede l’ora di rimettersi in corsa nel campionato italiano. Il fatto che sia svincolato ha facilitato il buon esito dell’operazione, adesso sarà il campo a dire se sarà stata la scelta giusta.

