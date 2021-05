L'Ascoli al Bentegodi affronta il Chievo per chiudere il campionato in bellezza: il via alle 14

ASCOLI - Dopo i festeggiamenti per la strepitosa rimonta culminata con la salvezza allo stadio Bentegodi l'Ascoli chiude il campionato affrontando il Chievo dell'ex Aglietti che ha bisogno di fare punti per centrare i playoff. Nell'Ascoli mancherà Avolonitis mentre Saric non è al top. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Chievo - Semper, Bertagnoli, Leverbe, Vaisanen, Renzetti, Canotto, Obi, Viviani, Garritano, Djordjevic, Fabbro. All. Aglietti

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, D'Orazio, Eramo, Buchel, Caligara, Sabiri, Dionisi, Bajic. All. Sottil.

