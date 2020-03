Adesso è ufficiale, Ascoli-Chievo si gioca a porte chiuse

ASCOLI - E' arrivata l'ufficialità da parte della Lega di serie B: la partita fra Ascoli-Chievo si disputerà a porte chiuse oggi alle 18,50 allo stadio Del Duca. La decisione è stata presa poco fa durante la riunione della commissione prefettizia per non sospendere ulteriormente il cammino dell'Ascoli. La squadra del Chievo Verona è già giunta in città ed è in ritiro in attesa della comunicazione ufficiale da parte degli organi preposti. Mister Stellone è a caccia della prima vittoria dopo tre partite dove ha raccolto solo un punto in tre partite. Ultimo aggiornamento: 14:16





© RIPRODUZIONE RISERVATA