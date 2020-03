Ascoli-Chievo 0-1, i veneti passano in vantaggio con Djordjevic

ASCOLI - Dopo una mattinata piuttosto convulsa e il via libera arrivato solo nel primo pomeriggio l'Ascoli sfida il Chievo al del Duca ma a porte chiuse. Reduce da due sconfitte e un pareggio, mister Stellone subentrato a Zanetti è a caccia della prima vittoria sulla panchina bianconera. Sulla panchina del Chievo fa invece il suo esordio l'ex allenatore dell'Ascoli, Aglietti. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola, Cavion, Petrucci, Piccinocchi, Brlek, Ninkovic, Scamacca

Chievo - Semper, Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti, Segre, Obi, Esposito, Giaccherini, Dprjevic, Vignato,

E' iniziatala gara, Asxcoli guardingo.

3' il primo tiro è di Obi che finisce sopra la traversa

19' prima azione dell'Ascoli ma il colpo di testa di Scamacca finisce fuori.

27' L'Ascoli vicino al gol, rasoiata di Petrucci ma il portiere devia in angolo.

38' Gli ospiti passano in vantaggio con Djordjevic che non esulta.

45' l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Ascoli sotto tono e prevedibile.

