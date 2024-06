ASCOLI E mentre in città si torna ai bei ricordi, quei ricordi che hanno visto l'Ascoli diventare la regina delle Marche con la prima promozione in Serie A, era il 9 giugno 1974, da quel giorno ne seguirono altre visto che poi i bianconeri hanno disputato ben 16 campionati di massima serie, l’attualità parla di una società in C e in vendita ma al momento senza un acquirente certo. E allora ricapitoliamo quello che è successo nei giorni scorsi.



Il fondo americano

Abbiamo parlato di un fondo americano gestito da un manager con un'azienda che lavora nel territorio italiano ma al momento non ci sono stati passi in avanti l'incontro o meglio la proposta di offerta, qualora ci fosse stata, sarebbe dovuta arrivare in questa settimana ma sembra che i tempi si allungheranno. Non resta che attendere gli eventi quindi con la speranza che tutto si pianifichi quanto prima. Nel frattempo per quanto riguarda i movimenti in società ovvero l'arrivo di un direttore sportivo, la situazione dell'allenatore, il calciomercato è tutto in stand by, cosi la scelta della location del ritiro estivo e tante altre soluzioni. Questo perché qualora si concretizzasse una possibile trattativa, che ancora non è stata delineata, si cercherà di portarla a termine e sarà la nuova proprietà a gestire la situazione, viceversa sarà ancora Massimo Pulcinelli con i suoi uomini a delineare il prossimo campionato. Una situazione di attesa quindi che sta diventando anche abbastanza lunga. Ma quando un club è in vendita spesso i tempi non sono stretti. Una situazione che stanno vivendo quasi tutti i club della Serie C, possiamo fare alcuni nomi come la Ternana, il Perugia, il Pescara e altre sia del girone nord, sud che centrale.

La ricostruzione

L'Ascoli però si trova in una situazione differente perché deve ricostruire la squadra dopo la dolorosa retrocessione. Intanto uno spiraglio potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni con la Metalcoat, azienda che lavora nel campo delle acciaierie. Il numero uno bergamasco Matteo Trombetta Cappellani dovrebbe essere ad Ascoli a breve e magari potrebbe manifestare nuovamente il suo interesse per l'Ascoli, con una formula diversa rispetto alla precedente. Vedremo se ci saranno novità in tal senso in settimana come la tifoseria sta attendendo. È proprio in attesa di capire cosa succederà rimane tutto fermo anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico dirigenziale. Ma non basta, nonostante ciò c'è anche chi si sta proponendo chi pensa di poter lavorare nell'Ascoli solo perché è retrocesso in Serie C. L' Ascoli ha bisogno di una svolta, ha bisogno di cambiare ma il cambiamento deve essere fatto con cognizione di causa, chiunque sia al timone del club. Appare chiaro che se arriverà una nuova proprietà, anche se a questo punto stanno sorgendo i primi dubbi visto le tempistiche, deciderà quali saranno i suoi uomini sia nell'aspetto tecnico che come detto dirigenziale. Se invece resterà Massimo Pulcinelli sarà lui a scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. E allora qualcuno avendo proprio annusato questa possibilità sta già muovendo i suoi artigli perché probabilmente pensa di trovare terreno fertile. Intanto oggi la Covisoc renderà noti i primi verdetti riguardanti l' iscrizione al campionato. L' Ascoli non dovrebbe avere problemi, in quanto ha inviato tutta la documentazione completa come richiesto.